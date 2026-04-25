ಶಿಕಾರಿಪುರ: ಗಾರೆ ಕೆಲಸದವರ ಮಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಮೊದಲಿಗ

ಶಿಕಾರಿಪುರ: ಚುರ್ಚಿಗುಂಡಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಿ. ಕೇಶವ ಈ ಬಾರಿಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 622 ಅಂಕ ಪಡೆದು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಸೊಸೈಟಿಕೇರಿ ನಿವಾಸಿ, ಗಾರೆ ಕೆಲಸಗಾರ ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾ ಪುತ್ರನಾದ ಕೇಶವನ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಶವ, ನವೋದಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚುರ್ಚಿಗುಂಡಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ.

ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಓದುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯವೂ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವುದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. 'ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಜಿ.ಕೇಶವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ.

'ಮಗನ ಸಾಧನೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಸಲು ಶಕ್ತಿಮೀರಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260425-42-745984434