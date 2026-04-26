ಕುಮದ್ವತಿ ಶಾಲೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಶಿಕಾರಿಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಕುಮದ್ವತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>41 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, 21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿ 596 ಅಂಕ (ಕನ್ನಡ 125 ಅಂಕ) ಪಡೆದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ಕುಮಾರ್ ಅತ್ತಿಕಟ್ಟೆ 590, ಎನ್.ವಂದನ 584 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್. ಭರತ್ ರಾಜ್, ಎಸ್.ಬಿ.ವರುಣ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 100 ಅಂಕ, ವೈಷ್ಣವಿ, ಉಷಾ, ಪವನ್ಕುಮಾರ್ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 100ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>