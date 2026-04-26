11 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೂರು ಫಲಿತಾಂಶ

ಶಿಕಾರಿಪುರ: ಈ ಬಾರಿಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 94.67 ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 20 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

11 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು, 4 ಅನುದಾನಿತ, 6 ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಗನಕಟ್ಟೆ, ಕೊಳಗಿ, ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಮನೆ, ಉಡುಗಣಿ, ಹರಗುವಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಜಂಬೂರು, ಈಸೂರು, ಕುಸ್ಕೂರು, ಸುರಗೀಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ.

ಚುರ್ಚಿಗುಂಡಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಕೇಶವ 622 ಅಂಕ ಪಡೆದು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಇದೇ ಶಾಲೆಯ ಭಗತ್ ಗೌಳಿ 618 ಅಂಕ, ಹಕ್ಕಳಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಚಿನ್ಮಯ 616 ಅಂಕ, ಎಂ.ದೀಕ್ಷಿತ್ 616 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ