ಶಿರಡಾಣ: ಡಾ.ಗಂಗಾಧರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಘಟಪ್ರಭಾ: ಸಮೀಪದ ಶಿರಡಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಗಂಗಾಧರ ರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಡಾ.ಗಂಗಾಧರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಸತತ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಾಲೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 124 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹಿತ (ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್) 81, 42 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 58 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇಕಡ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>600ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದವರು: ಸಂಪತ್ತ ಗಿಡ್ಡಾಳಿ ಶೇ 97.92, ಅನನ್ಯಾ ಬಾನಸಿ ಶೇ 97.76, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ ಶೇ 97.76, ಶಶಿಕಿರಣ ನೇರ್ಲಿ ಶೇ 97.60, ಶ್ರೀಕಾರ ಢಪರಿ ಶೇ 97.60, ವಲ್ಲಭ ಕಮತ್ತೆ ಶೇ 97.44, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಿರೇಮಠ ಶೇ 97.28, ವರ್ಧಮಾನ ಖೇಮಲಾಪುರೆ ಶೇ 97.28, ವಿಜಯ ಗೋರಕನಾಥ ಶೇ 97.28, ಆನಂದ ಚಿಪ್ಪಲಗಟ್ಟಿ ಶೇ 96.96, ಅನನ್ಯಾ ಕಬ್ಬೂರ ಶೇ 96.96, ಪ್ರಶಾಂತ ರಾಥೋಡ ಶೇ 96.80, ಸಹನಾ ಇಂಗಳೆ ಶೇ 96.48, ನೇಹಾ ವಡೇರ ಶೇ 96, ಪ್ರೇಮ ಗುಂಡಪ್ಪಗೋಳ ಶೇ 96.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>