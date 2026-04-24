ಶಿರಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ

ಶಿರಸಿ: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇಕಡಾ 97.21 ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 9,145 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 8,884 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, 261 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 182 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 105 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿರು ವುದು ವಿಶೇಷ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಲಿತಿಕಾ ನಾಗೇಶ ಮೊಗೇರ 623 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 3ನೇ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಭಾಗ್ವತ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಾಪುರದ ರಜತ ವಿನಾಯಕ ಶೇಟ್ 622 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 4ನೇ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 621 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ವಿಷ್ಣು ನಿಲೇಕಣಿ, ಅದಿತಿ ಅನಿಲ ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಸಾತ್ವಿಕ ಪೂಜಾರಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 5ನೇ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.99.74 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಶಿರಸಿ (ಶೇ. 98.09) ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಯಲ್ಲಾಪುರ (ಶೇ. 97.62) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮುಂಡಗೋಡ (ಶೇ. 96), ಹಳಿಯಾಳ (ಶೇ. 95.44) ಮತ್ತು ಜೊಯಿಡಾ (ಶೇ. 94.38) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 32 ಶಾಲೆಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ತಾಲ್ಲೂಕೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>