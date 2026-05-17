ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ

<p>ಶಿರಸಿ: ನಗರದ ರೋಟರಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಶಿರಸಿ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಎಂ.ಆರ್ ಹೆಗಡೆ ದತ್ತನಿಧಿಯ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಟಾಪ್ 10 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಶಿರಸಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 23 ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಡಿಡಿಪಿಐ ಡಿ.ಆರ್. ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿದ ಪಠ್ಯಾಧಾರಿತ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವರ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಇಒ ನಾಗರಾಜ ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣೋಪಯೋಗಿ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಾಧಕರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಈ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸನ್ಮಾನಿತರ ಪರವಾಗಿ ಲತಿಕಾ ಮೊಗೇರ್ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಎಂ.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ, ವಿನಾಯಕ್ ಶೇಟ್, ಸತೀಶ ಭಟ್, ವಿದ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ, ಸಂಧ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ ಇದ್ದರು. ನಿಶ್ಚಲ ಮರಾಠೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎನ್.ಹೊಸಮನಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರೀಶ ಹೆಗಡೆ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-20-265697754</p>