ಸಿಂದಗಿ ಎಲೈಟ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶ

ಸಿಂದಗಿ: ನಗರದ ಹೊರವಲಯ ಬ್ಯಾಕೋಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲೈಟ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 100 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 37 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 14 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 19 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತೀಕ ದ್ಯಾಮಗೊಂಡ ಶೇ 96.8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುನೀಲಗೌಡ ಗುಗ್ಗರಿ ಶೇ 93.92, ಶಂಭುರಾಜ್ ಚೌವ್ಹಾಣ 93.8, ಅನಿಲಕುಮಾರ ಕಾಮನಕೇರಿ ಶೇ 93.6, ಮಹಮ್ಮದಗೌಸ್ ಮುಜಾವರ ಶೇ 92.48, ಅತಿಯಾ ಬಳಗಾನೂರ ಶೇ 91.68, ಸೂರ್ಯ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಶೇ 90.8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ತೌಶಿಪ್ ಕೆಂಭಾವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಂ.ಅಸಂತಾಪೂರ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>