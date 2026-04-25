ಸಿಂದಗಿ ನ್ಯೂ ಇರಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಸಿಂದಗಿ: ನಗರದ ಅಂಜುಮನ್-ಇ-ಇಸ್ಲಾಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನ್ಯೂ ಇರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 100 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶಗುಪ್ತಾ ಮಸಳಿ ಶೇ 99 ಅಂಕ ಪಡೆದು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೇಹಾ ಖುರೇಶಿ ಶೇ 98 ಮತ್ತು ಕಶಪ್ ತಾಂಬೋಳಿ ಶೇ 97 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಯಿಷಾ ಬೀಳಗಿ, ಮುಬಿನಾ ಹರನೂರ, ಸನಾ ಸೈಯದ್, ಯುಸೂಫ್ ಭಟ್ಟರಕಿ, ನಿಖತ ಪರ್ವಿನ್ ಬಾಗವಾನ, ಅಖಿಲ್ ನಧಾಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ.90 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು, ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 100 ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಲೀಲಾ ನಾಯ್ಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎ.ದುದನಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ಗಣಿಹಾರ, ಶಾಲೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಹಿಬೂಬ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>