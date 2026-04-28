ಸಿರವಾರ: ಪಟ್ಟಣದ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ 40 ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತರುಣ್ ಶೇ 97, ಮಂಗಳಗೌರಿ ಶೇ 96, ಲಾವಣ್ಯ ಶೇ 95, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶೇ 94, ಖಾಜಾಬೀ ಹಾಗೂ ಆಯೆಷಾ ಇಕ್ರಾ ತಲಾ ಶೇ 91 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ 11, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 16, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ 9 ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಜೆ ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>