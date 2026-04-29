ಯಶವಂತ್‌ ಎಸ್‌. ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ

ಆನವಟ್ಟಿ: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಯಾನ್ ಥೋಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 98.11 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. 53 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 40, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 13 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯಶವಂತ್ ಎಸ್. 618 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂದಿತ ಎಸ್. ಮಳಾಪುರ್ 611, ಅದಿತಿ ಎಸ್.ಎಲ್. 610 ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಥಮ್ ಎಸ್. 609, ಮೇಘನಾ ಟಿ. 608, ಶ್ರಾವ್ಯ ಟಿ. 608, ಅದ್ವೈತ್ ಶರ್ವಿ 607, ಐಶ್ವರ್ಯ 605, ದಿವ್ಯಾ ಕೆ. 605, ರೋಹನ್ ಎಸ್.ಎಚ್. 603, ನಿತಿನ್ ಎನ್.ಎಚ್. 602, ಚಿಂತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ 599, ಕೋಮಲ್ ಕೆ. ರಾಯ್ಕರ್ 599, ಮುಕ್ತಾ ಜಿ.ಆರ್ 597, ಜಯಂತ್ ಟಿ.ಕೆ 596 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>