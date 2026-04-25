ಗ್ರೇಡ್ ಬದಲು ಅಂಕ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಸಲ್ಲ– ಶಾಂತಿ

ಗದಗ: 'ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಬಂದ ನಂತರ ಇದೀಗ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಬದಲು ಅಂಕ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನುಸರಿಸರಿಸದೆ, ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಅಂಕ ಬದಲು ಗ್ರೇಡ್ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಕಾರಣವೇ ಇದೀಗ ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ಎಂ.ಶಾಂತಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಲ್ಲದೇ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಆತಂಕದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವಹಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಅಂಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಗ್ರೇಡ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿ ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಕ ನೀಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲಾ ತಜ್ಞರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ದಾರಿ ಇದಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತಂತ್ರಕ್ಕೆ ದೂಡಿ, ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸದೆ ಇಂತಹ ಮೂಲಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಡುವೆ ತಂದದ್ದೇ ಆದರೆ, ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿಯ ಉನ್ನತ ಆಶಯಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಬಹುಮುಖ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಸುಧೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-23-887144900</p>