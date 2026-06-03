ಬುಧವಾರ, 3 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeeducation career guidesslc

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ: ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 16:11 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 16:11 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PDF
3. 6... 2026. 10th English- PV -Science (1).pdf
ಓಪನ್ ಮಾಡಿ
ADVERTISEMENT
SSLCmodel question paper

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT