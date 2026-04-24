‘ಶೂನ್ಯ’: ‘ಕಲ್ಯಾಣ’ದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು

ಕಲಬುರಗಿ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ–1ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 27 ಶಾಲೆಗಳು ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿವೆ. 'ಶೂನ್ಯ' ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ' ಭಾಗದ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಶಾಲೆಗಳು 'ಶೂನ್ಯ' ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದ 14 ಶಾಲೆಗಳ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಪಾಸಾಗಿಲ್ಲ. 14 ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 3 ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ 11 ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ–1ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 58 ಶಾಲೆಗಳು ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದ್ದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>