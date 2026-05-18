<p>ಜನವಾಡ: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳಾರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ವಸತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಉಮಾಕಾಂತ ವಾತಡೆ 617 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 5 ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 8 ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 97.44 ರಿಂದ ಶೇ 98.72ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ದೊರೆತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾಯಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-33-1668886775</p>