ಸುಲೇಪೇಟ: ಬಿ.ಬಿ ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 94 ಫಲಿತಾಂಶ

ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲೇಪೇಟದ ಬಿ.ಬಿ ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 94.44ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸೋಮನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಗರಗಪಳ್ಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಭವಾನಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ರಟಕಲ ಶೇ 97.44 ಅಂಕಗಳಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭವಾನಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಂಬಾರ ಶೇ 95.84, ಪ್ರಶಾಂತಕುಮಾರ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಶೇ 94.88, ಸುಚಿತ್ರಾ ಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಶೇ 94.4, ಭರಣಿ ಅಮೃತ ಶೇ 93.12, ಅಭಿಲಾಷ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಶೇ 91.36, ವಿಶಾಲ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಶೇ 88.32, ಬಸವಂತರಾವ್ ಶರಣಪ್ಪ ಶೇ 87.04, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಸುದರ್ಶನ ಶೇ 85.76, ಅರುಣಕುಮಾರ ತುಕಾರಾಮ ಶೇ 85.6 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 84 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 10 ಅಗ್ರಶ್ರೇಣಿ, 40 ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿಕ್ಕಗುರುನಂಜೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಸೇಡಂ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ: ಗುರುನಂಜೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಶೇ 87.69 ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 65 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 14 ಅಗ್ರಶ್ರೇಣಿ, 24 ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 11 ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೀಪಾ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಶೇ 93.87, ಅರ್ಪಿತಾ ಅರುಣಕುಮಾರ ಶೇ 92.16, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂ.ಎಚ್ ನಟರಾಜ ಶೇ 92, ತಾಹೇರಾ ಬೇಗಂ ಮಶಾಖ್ ಪಟೇಲ್ ಶೇ 91.36, ನಂದಿನಿ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶೇ 89.76, ಸೈಫುಲಹಾ ಮಹಮದ್ ರಫಿ ಶೇ 89.76, ವೈಷ್ಣವಿ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶೇ 89.28, ನಂದಿನಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಶೇ 88.96, ಸಮೃದ್ಧಿ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಶೇ 88.16, ರಚನಾ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶೇ 86.88, ನಂದಿತಾ ಪ್ರಕಾಶ ಶೇ 86.72, ಚಂದನಾ ಧನರಾಜ ಶೇ 85.76, ಅಮರನಾಥ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಶೇ 85.44, ಆಲೋಕ ಶಿವಾನಂದ ಶೇ 85.28 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ ಸಜ್ಜನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>