ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ

<p>ತಾಳಿಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯು 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಳೂರು ಶೇ 99.68 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ - 134, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ– 30 ಜನ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ: ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಳೂರು ಶೇ 99.68, ದ್ವಿತೀಯ: ಶ್ರಾವಣಿ ಕುಂಬಾರ ಶೇ 99.20 ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ: ಸಮರ್ಥ ಪತ್ತಾರ, ಸಂತೋಷ ಬಡಿಗೇರ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಳಿ ಶೇ 98.72 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರೂತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯು 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ- 90, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 27 ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ 1 ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಥಮ: ಶಿವನಗೌಡ ಪೋ.ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ ಧೂಳಪ್ಪಗೋಳ ಶೇ 98.88, ದ್ವಿತೀಯ: ಸತೀಶ್ ಸಜ್ಜನ ಶೇ 98.72 ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ: ಬಸವರಾಜ ನಂದಿಹಾಳ ಶೇ 98.5 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-26-563666817</p>