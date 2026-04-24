ಎಂಜಿಎಂಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ.ಕೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯು 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಅಸ್ಮತ್ ಅಲಿ ಶೇ 98.4 ಪ್ರಥಮ, ಮೇಘಾ ಹಜೇರಿ ಶೇ 96.32 ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಅರ್ಪಿತಾ ಚೌದರಿ ಶೇ 96.16 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 32 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 15 ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 17- ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯವಾರು ಕನ್ನಡ 6, ಹಿಂದಿ 9 ಹಾಗೂ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 1 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶೇ 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260424-26-2107678798