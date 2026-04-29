ತೇರದಾಳ: ಇಲ್ಲಿನ ರಬಕವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುರುಹಿನಶೆಟ್ಟಿ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸತೀಶ ತಮದಡ್ಡಿ 612(ಶೇ 97.92) ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ(ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 16ನೇಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ 10ನೇ ಸ್ಥಾನ), ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಗೌಡರ 608(ಶೇ 97.28) ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮೂಶಿ 597(ಶೇ 95.52) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತನುಶ್ರೀ ಬೆಳಕೂಡ 581 (ಶೇ 92.96), ದಾನೇಶ್ವರಿ ಮೇಗಾಡಿ 577(ಶೇ 92.37), ಭಾಗ್ಯ ಬೆಳಗಲಿ 567(ಶೇ 90.72), ಸಿಂಚನಾ ಪಾಟೀಲ 564(ಶೇ 90.24). ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 100 ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ, ಶಿಕ್ಷಕ, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>