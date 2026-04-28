ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಶೇ.96.63 ಫಲಿತಾಂಶ

ತೇರದಾಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳಿಂಗಳಿ ಸದ್ಗುರು ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 96.62ರಷ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಸಂಜನಾ ಸಾಂಗಲಿ ಶೇ 93.60 ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ, ಭವಾನಿ ದೇಸಾಯಿ ಶೇ 92.64 ದ್ವಿತೀಯ, ಪ್ರಿಯಾ ಅಥಣಿ ಶೇ 91.84 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 89 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 86 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗೋವನಕೊಪ್ಪ: ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸಾಧನೆ</p>.<p>ಕುಳಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್: ಸಮೀಪದ ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 2025-26ನೇ ಸಾಲೀನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಟ್ಟು 101 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು,</p>.<p>ಅದರಲ್ಲಿ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಿರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಟ್ಟು ಶಾಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 99 ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಸ್.ವಿ. ಸಾಲಿಮಠ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿನುತಾ ಹಿರೇಮಠ ಶೇ 96.64 ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ,</p>.<p>ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಿಡ್ನಂದಿ ಶೇ 93.28 ದ್ವಿತೀಯ, ಅಶ್ವಿನಿ ವಾಸನದ ಶೇ 91.68, ಶ್ವೇತಾ ಕಂಬಾರ ಶೇ 91.68 ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಎಸ್.ಎಸ್.</p>.<p>ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಸಮರ್ಥ ಈರಗೌಡ ಶೇ 98.04(ಪ್ರಥಮ), ಶ್ರೀನಿಧಿ ಜೋಶಿ ಶೇ 96.64 (ದ್ವಿತೀಯ), ಸಿಂಚನಾ ಕುಂಬಾರ ಶೇ 96.16 (ತೃತೀಯ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ಧಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಗೆ ಸಂದೇಶ 594 ಶೇ 95.04 (ಪ್ರಥಮ), ಯಶಸ್ವಿನಿ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ 569 ಶೇ 91.04 (ದ್ವಿತೀಯ), ರೇಖಾ ಜಗದ 567 ಶೇ 90.72 (ತೃತೀಯ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-19-402808699</p>