ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ 574 ಅಂಕ ಪಡೆದ ಅನು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: ನೊಣಬೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನು ಕೆ. ಭಟ್ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 574 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಅನು, ಅರಳಸುರಳಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿತರಕ ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಭಟ್ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ. ತಂದೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>