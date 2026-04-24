ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಸ್ಥಾನ ಕುಸಿತ

ಮಧುಗಿರಿ: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ-1ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 90.24ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸ್ಥಾನಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು 6 ಸ್ಥಾನ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 28ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 11,044 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 9,962 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 5,527 ಬಾಲಕರಲ್ಲಿ 4,816 ಹಾಗೂ 5,517 ಬಾಲಕಿಯರಲ್ಲಿ 5,146 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸ್ಥಾನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 34ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ.

ಮಧುಗಿರಿಯ ಚಿರೆಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಡಿ.ಹಿತಶ್ರೀ (623) ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಮಧುಗಿರಿಯ ಜುಪಿಟರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕನ ಪುತ್ರಿ ಎ. ದೀಪ್ತಿಶ್ರೀ (622) ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾವಗಡದ ವಿನಾಯಕ ಸರಸ್ವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಜಿ. ಸಾಯಿ ವೆಂಕಟ್ (621) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 90.76 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂತ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಪಾವಗಡ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಷಾ ಕಿರಣ್ (616) ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವಗಡದ ಗುಂಡಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಎಂ. ಜಿ. ಎಂ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ (611), ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿರಾದ ಭೂವನಹಳ್ಳಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆಯ ಸಿ. ಪುನೀತ್ (615)ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ: ಕೊರಟಗೆರೆ ಶೇ 91.63, ಮಧುಗಿರಿ ಶೇ 90.52, ಸಿರಾ ಶೇ 90.26, ಪಾವಗಡ ಶೇ 88.62 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260424-17-1221398420