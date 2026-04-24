ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡರೂ ಹೆಚ್ಚದ ಸ್ಥಾನ

ತುಮಕೂರು: ಈ ಬಾರಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತುಮಕೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದರೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ, ಡಿಡಿಪಿಐ, ಬಿಇಒಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>'ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಗರ' ಎಂಬ ಕಿರೀಟ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ತುಮಕೂರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ತುಮಕೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ 92.20ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 29ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ (ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ–1) ಶೇ 69.30 ಮಂದಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶೇ 24.90ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕುಸಿದಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ 20ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುಸಿಯುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 16ನೇ ಸ್ಥಾನ, 2025ರಲ್ಲಿ 20ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ 29ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲೇ 13 ಸ್ಥಾನಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಶೇ 89.43ರಷ್ಟು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ 20ನೇ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಶೇ 91.65ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರು ಮೇಲುಗೈ: ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬಾಲಕಿಯರು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 9,758 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, 9,214 (ಶೇ 94.43) ಮಂದಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. 10,708 ಬಾಲಕರಲ್ಲಿ 9,655 ಮಂದಿ (ಶೇ 90.17) ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಳ್ಳಿಗರ ಮುನ್ನಡೆ: ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ (ಶೇ 89.02) ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು (ಶೇ 94.01) ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಸಾಧನೆ: ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. 73 ಸರ್ಕಾರಿ, 29 ಅನುದಾನಿತ, 54 ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 92.48, ಅನುದಾನಿತ ಶೇ 89.95, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 94.82ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಈ ಬಾರಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂದಿನಂತೆ ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-17-1581764959</p>