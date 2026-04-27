ಅಶ್ವಿನಿ ಪ್ರಥಮ

ಹೊರ್ತಿ: ಸಮೀಪದ ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿಗಜೇವಣಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ಶೇ 100 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 68 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಉತ್ತಿರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಂಬಾರ ಶೇ 96.16 (ಪ್ರಥಮ), ಸಾತಿರವ್ವ ಅಳ್ಳಿಮಳ ಶೇ 95.84 (ದ್ವಿತೀಯ), ಅಂಜಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕುಂಬಾರ ಶೇ 92.64 (ತೃತೀಯ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 34 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪ್ರಥಮ, 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ದ್ವೀತಿಯ ಶ್ರೇಣಿ, 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಿರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಗಜೇವಣಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ವಿ.ಎಂ. ಚವ್ಹಾಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ