ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ 9 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಾಧಾ ರಾಠೋಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ರಾಠೋಡ ಅವರ ಮಗಳಾದ ರಾಧಾ ಕಳೆದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 599 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇ 95.84 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದು, ನಂತರ ಮರುಪೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ 608 ಅಂಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇ 97.28 ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೂಲಕ ತಾನು ಕಲಿತ ವಿಜಯಪುರ ಆಕ್ಸಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪಡೆದ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಅನೀಲ ರಾಠೋಡ ಹಾಗೂ ಸುನೀಲ ಮುಂಜಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>