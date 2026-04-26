ಎಸ್.ಕೆ.ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 95

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 95.16 ಆಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಟ್ಟು 62 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸ್ನೇಹಾ ಪರಸಪ್ಪ ಶೇ 92.64 ಪ್ರಥಮ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಬಿರಾದಾರ ಶೇ 88.32 ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಅತಿಫಾ ರಂಜನಗಿ ಶೇ 86.88 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಸಂಜನಾ ಬಡಿಗೇರ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಬಿರಾದಾರ ಶೇ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ</p>.<p>ನಾಲತವಾಡ: ಸಮೀಪದ ಕೇಸಾಪುರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶ್ರೇಯಾ ಮುತಾಲಿಕ ದೇಸಾಯಿ ಶೇ 98, ಸಹನಾ ವಡ್ಡರ ಶೇ 95, ಸಂಗೀತ ಛಲವಾದಿ ಶೇ 93, ಪಲ್ಲವಿ ಸರೂರ ಶೇ 93 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>