ಪ್ರತಿಶತ ಫಲಿತಾಂಶ ತಂದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಸುರಪುರ: 'ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ 31ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ, ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮುಧೋಳ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಂಗಂಪೇಟೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಶತ ಫಲಿತಾಂಶ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸುರಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ 23 ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರತಿಶತ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಪೈಕಿ 12 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಶತ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಹೆಸರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಗತಿ, ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚದ ಶಾಲೆ, ಮಿಷನ್ 40 ಪ್ಲಸ್ ಯೋಜನೆ. ಮೂರು ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿರಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಹಸೀನಾಭಾನು, ಯಡಹಳ್ಳಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪರಮಣ್ಣ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಸಂಗಮ್ಮ ನಾಗಾವಿ, ಹೆಮನೂರು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಭಾಷಾ, ಚಿಂಚೋಳಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಾಶಿಲಿಂಗ, ಅಗ್ನಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಬಸವರಾಜಸ್ವಾಮಿ, ಮುದ್ನೂರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ, ಮಂಜಲಾಪೂರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಹರಿಲಾಲ್ ಸೇರಿ 8 ಜನ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಿಇಒ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಡ್ಲೂರ, ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶರಣಬಸವ ಗಚ್ಚಿನ್, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹೊಸಗೌಡ್ರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-30-1046485533</p>