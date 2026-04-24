ತಾಂಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಶೇ 99.4ರಷ್ಟು ಅಂಕ

ಭೀಮಶೇನರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಹುಣಸಗಿ (ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ): ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಒಟ್ಟು 40 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜುಮಾಲಪುರ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ರಾಠೋಡ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 99.4 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

1ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಬಳಿಕ 5ರಿಂದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿವರೆಗೆ ಹುಣಸಗಿಯ ಎಸ್.ಕೆ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ 40 ಕಿ.ಮೀ. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.

'ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿತ್ಯ ಓದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಓದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ.

ಒಂದು ಎಕರೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಹೊಂದಿ ರುವ ತಂದೆ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ರಾಠೋಡ, ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಮಗಳು ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಹೇಮರಡ್ಡಿ. 'ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳು ತಾಂಡಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾಗಲಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಚವ್ವಾಣ, ಶೇಖರನಾಯಕ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260424-4-720942488