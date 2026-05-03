ಶಾಂತಿ ಸದನ ಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಯಾದಗಿರಿ: ನಗರದ ಶಾಂತಿ ಸದನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇವರಾಜ ಶೇ 95.04 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಮತಾ ಶೇ 92.8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಬೃಂದಾ ಶೇ 92.48 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಐಶ್ವರ್ಯ ಶೇ 91.52, ಸಾಧನಾ ಶೇ 91.04, ಅಕುಲ್ ಶೇ 90.88, ಸ್ಪಂದನಾ ಶೇ 9072, ಸೌಂದರ್ಯ ಶೇ 89.92, ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಶೇ 89.12, ಸಮೃದ್ಧಿ ಶೇ 88.96, ವರುಣ ಶೇ 87.04 ಹಾಗೂ ನಮ್ರತಾ ಶೇ 86.4ರಷ್ಟು ಫಲತಾಂಶ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲೆಯ 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಹೇಬರೆಡ್ಡಿ ಬಕ್ಕಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವಂತರೆಡ್ಡಿ ವೀರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಅನಿತಾ ಕಿಲ್ಲೇಕರ್, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪಾಲಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಹರ್ಷವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ