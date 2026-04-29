ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ‘ಟಾಪ್‌’

ಗುರುಮಠಕಲ್: 'ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ-1ರ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಇಸಿಒ ರವೀಂದ್ರ ಚವ್ಹಾಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ವಾಸವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದ ಶಾಲೆಯ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನವರು ಎನ್ನುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ವಾಸವಿ ಶಾಲೆಯ ಪಾವನಾ ಪರಮೇಶ್ವರ (ಶೇ 98.88) ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ 8, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ 4 ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿಆರ್ಪಿ ಬಾಲಪ್ಪ ಸಿರಿಗೆಂ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವಿರುವುದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಶ್ವೇತಾ ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರ್ಶಕುಮಾರ ಗುಮಡಾಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 17 ಜನ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಎಫ್ಎ-1 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಗತಿ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ತರಗತಿಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೆವು. ಇದು ಮೊದಲ ವರ್ಷವಾದ್ದರಿಂದ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲವಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸುವ ಭರವಸೆ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಕೋಸ್ಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ವೆಂಕಟೇಶ, ಕಾವ್ಯ, ನರಸಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-30-2004092264</p>