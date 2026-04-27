ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳ

<p><em>ವಾಟ್ಕರ್ ನಾಮದೇವ</em></p>.<p>ವಡಗೇರಾ: ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶ್ರಮದಿಂದ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 885 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 795 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 89.83 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಶೇ 29 ಫಲಿತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಡಗೇರಾ, ಬಿಳ್ಹಾರ, ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳಿ, ತುಮಕೂರು, ನಾಯ್ಕಲ್, ಕೊಂಕಲ್, ಹಾಲಗೇರಾ, ಹಯ್ಯಾಳ(ಬಿ), ಗುಂಡಗುರ್ತಿ, ಟಿ.ವಡಗೇರಾ, ಐಕೂರು, ಕಾಡಂಗೇರಾ(ಬಿ) ಶಿವಪುರು, ಕುರಕುಂದಾ, ತಡಬಿಡಿ ಹೀಗೆ 15 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಹಾಲಗೇರಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರ ಜತೆಗೆ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಕುರಕುಂದಾ, ಕೊಂಕಲ್, ತುಮಕೂರು, ಬಿಳ್ಹಾರ, ಐಕೂರು ಹಾಗೂ ಟಿ.ವಡಗೇರಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ. ‘ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಂಜಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐಕೂರು, ಕಾಡಂಗೇರಾ(ಬಿ) ಹಾಗೂ ಶಿವಪೂರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರೆತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-30-1616887187</p>