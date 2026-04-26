ಚಾಲಕನ ಮಗಳಿಗೆ ಶೇ 91 ಫಲಿತಾಂಶ

ಯಡ್ರಾಮಿ: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕು ವಾಹನದ ಚಾಲಕನ ಮಗಳು ಅಪೂರ್ವ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 573 (91.68) ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಆಳಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಡುಬಡ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ಹಗಲಿರುಳು ಸರಕು ವಾಹನದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಮಗಳನ್ನು ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಯಶಸ್ಸು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಸ್ತ ಕರಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಆಳಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೂ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ