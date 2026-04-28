ಸಿದ್ದಿ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಲಕಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ

<p>ಯಲ್ಲಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಾಗಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಸಿದ್ದಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 94.24 ಅಂಕಗಳಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಹಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟೇಪಾಲು ಎಂಬ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ವಂಚಿತ ಗುಡ್ಡಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಿದ್ದಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಈಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡೆಯದೇ ತಾನೇ ಓದಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಊರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದಿನವೂ 2 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದು ಕಮ್ಮಾಣಿ ಬಸ್ ಹಿಡಿದು 10 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸಿದ್ದಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೇ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದವಳು ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಪಾತ್ರಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀನ್ಸ್-ಕಮ್ ಮೆರಿಟ್ ವಿದ್ಯಾಥಿ೯ ವೇತನ (ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾಗಿದ್ದಳು.</p>.<p>‘ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯವೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಪಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಆಸೆಯಿದೆ’ ಎಂದು ನಾಗಶ್ರೀ ತಿಳಿಸಿದಳು.</p>.<p>‘ಮಗಳ ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ, ಅವಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ತಂದೆ ಜಗದೀಶ ಬೋಳಾ ಸಿದ್ದಿ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಸರೋಜಾ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-20-503282129</p>