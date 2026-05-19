‘ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ’

ಸುರಪುರ: 'ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ನಂತರ ಪಿಯುಸಿ ಅಥವಾ ಇತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್, ಪಿಯುಸಿಯ ನಂತರ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಬೇಕೆನ್ನುವ ಗೊಂದಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸಹಜ' ಎಂದು ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಜಿ.ಕೆ. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರುಕ್ಮಾಪುರದ ಭಂಡಾರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಾಲಕರು ಅನಕ್ಷಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರ ಭವಿಷ್ಯ ಮುರುಟಿ ಹೋಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು. ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗದ ವಿಷಯ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರಿಣತರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ. ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡ, ವಸತಿ ನಿಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಫೀಸು ಕಡಿಮೆ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಎಸ್.ಪಿ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಭಂಢಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಭಾಗ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಳಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೆಲಸ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ನಾಲ್ವರು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗಲಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗುರುಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ದರಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕುಮಾರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಜಿ.ಎಸ್. ಮಿಣಜಿಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಂಬ್ರೇಶ ಚಿಲ್ಲಾಳ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ನಿಂಗಣ್ಣ ಬುಡ್ಡಾ, ವೆಂಕೋಬ ಬಂಢಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶಶಿಕಲಾ, ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದ 15 ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದ 25 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮೆಡಲ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ರುಕ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಯುಸಿ ಟಾಪರ್ ಕಾವೇರಿ ಯಾಳಗಿ ಅವರ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ನಿವೇದಿತಾ ಭಾವಿಮನಿ ಅವರ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಭಾವಿಮನಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>