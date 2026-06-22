ಸಮಾಧಾನ | ಇವಳೋ ತಿಂಡಿಪೋತಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕುಲಾತಿ

16 ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿದ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ತಿಂಡಿಪೋತಿ. ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೂಡ ಈಕೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪಥ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ‘ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಯೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಬೇಕೆನಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೀನೋ ಹಾಗೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ’ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಓದಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೆ. ಬೈದರೆ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೆದರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ತಿನ್ನುವುದು, ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು– ಮೂರು ಸಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಮಲಗುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುವುದು ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಅವಳನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಹೇಗೆ?– ವತ್ಸಲಾ ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ, ತುಮಕೂರು