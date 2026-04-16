ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ

ಯಾದಗಿರಿ: ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ (ಸಿಲಬಸ್) ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಲ್ಲಿ (ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್) ಜಸ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಗುರುತು ಹಾಕಿದರೆ, ಮುಖ್ಯ (ಮೇನ್ಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು...

–ಇವು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ 664ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಗುತ್ತಿಪೇಟ ನಿವಾಸಿ ಬಸವರಾಜ ಜವಳಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು.

'ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಎಂಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಸವರಾಜ.

'ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬವೂ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ಸಕಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತು. ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಕೊನೆಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಕೋಚಿಂಗ್ ಹಾವಳಿ ಇದೆ. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮದೆಯಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ? ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಷಯವಾರು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬಂದಾಗ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸರಳವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು' ಎಂದರು.

'ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ ಆರಂಭ, ಪೀಠಿಕೆ, ಪ್ರಸ್ತಾಪ, ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ, ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಓದಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಹ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಸಲಹೆಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260416-30-412098771