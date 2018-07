ಓದದೆ ಓದದೆ ಮರುಳಾದವರು...

ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪುನಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಸರತ್ತಿನ ಗರಡಿಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಾಳುಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು–ಜಟ್ಟಿಗಳು ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅಲ್ಲೊಂದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಪಸ್ವರ. ‘ಸಾರ್, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಹೊಡೆದರೂ ಬಡಿದರೂ ಇವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಮುಟ್ಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ! ಸಾರ್, ಇವನ ಅಣ್ಣ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ; ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇವನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸು! ಸಾರ್, ಕಳೆದ ವಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಹೋದವನು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.’ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ದೂರುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಪೋಷಕರಾದವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅವಧಿ 6ರಿಂದ 7ತಾಸು. ಉಳಿದ ಅಷ್ಟೂ ಸಮಯ ಅವನು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜು ಏನನ್ನು ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಅವನು ಹೊರಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹೊರಬಂದ ಮಗು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಖಾಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆಸೆದ ಮಂದಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಏನು ಕಲಿತೀತು?

ಶಿಕ್ಷಣ–ಶಿಕ್ಷಕ–ಪೋಷಕ ಸೋಲುವುದೆಲ್ಲಿ? ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸದಿರುವುದರಲ್ಲಿ. ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನಾವು, ನೀವು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಓದಬೇಕು ಎಂಬ ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಸೂಚಕ. ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎರಡು ವಿಚಾರ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು: 1) ದಿನದ ಸಮಯದ ಲೆಕ್ಕ ಇಡುವುದು; 2) ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅರಿತುಬಿಟ್ಟರೆಂದರೆ ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಂತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಓಮ್ಮೆ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಗತವಾದರೆ, ಪಠ್ಯವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಅಪಥ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವೆರಡು ಸಿದ್ಧಿಸಿದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ತಾವಾಗಿಯೇ ಒದಗುವವು.

ದಿನದ ಸಮಯದ ಲೆಕ್ಕ (Timelog)

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೊರೆಯುವ ಸಮಯ 24 ಗಂಟೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದೇ ಟೈಮ್‌ಲಾಗ್. ಇದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು: 1) ಅವನು ಯಾವ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 2) ಅವನ ಕೆಲಸ–ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಜಿತವಾಗಿವೆ; ಮತ್ತು 3) ಅವನ ಸಮಯ ಎಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಾರದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ದಿನ (ರಜಾದಿನವಾಗಿರಬಾರದು) ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ದಿನದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೋ, ಹಾಳೆಯಲ್ಲೋ ಗುರುತು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಿನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮರುದಿನದ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಟೈಮ್‌ಲಾಗ್‌ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಬೇಕು. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಶೇಕಡವಾರು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಹೀಗೆ ದೊರೆತ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಾಂಶಗಳ ಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು.

1) ಸಮಯದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯದ ಮಹತ್ವ; ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದು ಸರಿಯಿದೆಯೇ ಎಂಬ ತುಲನೆ. 2) ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ; ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿತ್ತೆ ಎಂಬ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಓದಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ತರಲು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಓದಲು ಕೂಡುವುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಎದ್ದೇಳುವುದರಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ಏಕಾಗ್ರತಾಭಂಗವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. 3) ಕಾಲವ್ಯಯವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅದರ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು. 4) ಅಂಕೆ ತಪ್ಪಿದ ಆದ್ಯತೆ; ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರಾವುದಕ್ಕೋ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದು. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದರೆ ಗುರಿಯ ಸಾಧನೆ ಸುಲಭ. ಹೀಗೆ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಗದಾಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನದಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಡಬೇಕು. ಈ ಟೈಮ್‌ಲಾಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡದೆ ಆಗಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಆರಂಭದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಅವರನ್ನು ಹಂಗಿಸದೆ, ಭಂಗಿಸದೆ ಟೈಮ್‌ಲಾಗ್ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ, ತಿದ್ದಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಬೇಕು. ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಈ ಟೈಮ್‌ಲಾಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು ಬೇಡ.

ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ: ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಐವತ್ತು ಗ್ರಂಥಗಳಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಮಿನಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇರಬೇಕು. ಪದೇ ಪದೇ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಅವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಪುಟ ತಿರುವಬೇಕು, ಓದಬೇಕು ಎಂಬ ಬಯಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆದರೆ, ಅದು ಪಠ್ಯ, ಪಠ್ಯೇತರ ಎಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಣಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಬಳಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಓದಿನ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಓದುವ ಹುಚ್ಚು ಇರುವ ಅನೇಕ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ; ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು, ಹತ್ತಿರದ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಸದಾ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದೆ - ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿ ಎದುರಿಗೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ವತ್ತಿಗೆ ಗರಿಗಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಾವು ಇಂತಿಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ. ಆಗ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾವೂ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಓದು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹವ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಂಜಡಗಳನ್ನು ಮರೆಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಸೊಮರ್‌ಸೆಟ್ ಮೊಮ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ‘ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಕಷ್ಟಕೋಟಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನೀವೊಂದು ರಕ್ಷಣಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ’ (To acquire the habit of reading is to construct for yourself a refuge from almost all the miseries of life). ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಓದಿನ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಲಭ. ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತೂ ಸುಲಭ. ಸದಾ ಪುಸ್ತಕವೊಂದು ಜೊತೆಯಿರಲಿ, ಅಲ್ಪ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೂ ಅದನ್ನು ತೆರೆದು ಓದುತ್ತಿರಿ. ದಿನವೂ ಓದಿಗೆಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಿ. ಹಿರಿಯರಾದವರು ತಾವು ದಿನವೂ ಓದುವುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ತಾವು ಓದಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಅವರಿಗೆ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ತಾವೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಗ್ರಹ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸದ ಎರಡನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದರೆ ಓದಲು ಬಯಸುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದು ಆಗಾಗ ಪರಿಷ್ಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಸಂಪರ್ಕಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಜನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಉಪಾಯ ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಯನ. ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌, ಟಿ.ವಿ.ಗಳಿಗಿಂತ ಓದು ಮುದ ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಸಮಯವನ್ನು ಓದಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬೇಕು. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನಾದರೂ ಓದುವ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪುಸ್ತಕದಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವನ್ನೂ ಓದಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು ತರಗತಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವಾಗ ಪಠ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇತರೆ ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ತರಗತಿಗೆ ಒಯ್ಯಬೇಕು. ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಪಠ್ಯವಲ್ಲದ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ತಳೆದಾಗ ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಚಯ ನೀಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಓದಿ ತಿಳಿಯಬಹುದೆಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಓದಲು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೇವಲ ಸೂಚಿತ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಪರಾಮರ್ಶನದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಓದಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪಾಠ ಬೋಧನೆಯ ಸೊಗಸೂ ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಹೀಗೆ ಟೈಮ್‌ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವೂ ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.