ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮೆಲೇನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್‌ ಭೇಟಿ: ಏನಿದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌?

ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ 'ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌' ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೆಲೇನಿಯಾ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ನಾನಾಕ್‌ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲ ಕಳೆದರು.

Delhi: First Lady of the US, Melania Trump interacting with students at Nanakpura's Sarvodaya Co-Ed Senior Secondary School. pic.twitter.com/M3n72VE9pR — ANI (@ANI) February 25, 2020

ಭಾರತ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಲೇನಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಯುನಿಸೆಪ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಲೇನಿಯಾ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.

Delhi: Students at Sarvodaya Co-Ed Senior Secondary School in Nanakpura which the First Lady of the US, Melania Trump is visiting today. pic.twitter.com/0TozjRJGQq — ANI (@ANI) February 25, 2020

ಏನಿದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌?

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್‌ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಎಎಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌‘ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೀಶ್‌ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ‘ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌‘ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು.

#WATCH Delhi: First Lady of the United States, Melania Trump interacts with students and teachers at Sarvodaya Co-Ed Senior Secondary School in Nanakpura. pic.twitter.com/Tjn7t7dnAK — ANI (@ANI) February 25, 2020

1 ರಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ‘ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌‘ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಯೋಗಾ, ಧ್ಯಾನ, ಆಟ, ಸಂಗೀತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಉಲ್ಲಾಸಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಯಶೀಲತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.