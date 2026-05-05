ಚೆನ್ನೈ: 2026ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ದಾಖಲಿಸಿದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಗಳು ವಿಜಯ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಇಯಕ್ಕಂ (ವಿಎಂಐ) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ.

ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದ ವಿಎಂಐ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ಸೇನೆಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ನಡುಗಿಸಿವೆ.

ಟಿವಿಕೆ ಬೃಹತ್ ಜಯಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಗಳ ಪಾತ್ರ.

1. ತಳಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಪಡೆಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ...

ದಶಕದ ಸಿದ್ಧತೆ: 2009ರಿಂದಲೇ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಸುಮಾರು 85,000 ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ (ವಿಎಂಐ) ಬದಲಿಸಿದರು. ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳು, ಉಚಿತ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು.

ಸನ್ನದ್ಧ ಸಂಘಟನೆ: ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘ ಪಕ್ಷದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿತು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು: 2021ರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಎಂಐ ಸದಸ್ಯರು 115 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಕ್ಕಿದ್ದ ಮತ ಸೆಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತ್ತು.

2. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ವಾರ್ ರೂಮ್ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ: ವಿಎಂಐ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 'ವಾರ್ ರೂಮ್' ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು. ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಇದು ನಿರ್ವಹಿಸಿತು.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಚಾರ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿರೋಧಿಗಳ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು.

ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ: 2026ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 69,400 ಬೂತ್ ಏಜೆಂಟರಗಳು ಮತ್ತು 2.9 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.

3. ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮತದಾರರನ್ನಾಗಿ ಬದಲಿಸಿದ ತಂತ್ರ

ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕೇವಲ ದಳಪತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಒರ್ವ ಗಂಭೀರ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬದಲಾದಾಗ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು.

ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಒಲವು: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಎಂಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕತ್ವ: ವಿಎಂಐನ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

4. ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸಂದೇಶ

ವಿಜಯ್ ಹೆಸರೇ ಬಲ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಫೋಟೊ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ವಿಜಯ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸುತ್