‘ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಖ್ಯ’

ಕೋಲ್ಕತ್ತ (ಪಿಟಿಐ): 'ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆಯು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯೇ ಈ ಚುನಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು ಒಳನುಗ್ಗುವುದು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು.

ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ 'ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ' ಇರುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

'ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿರಿಗುಡಿ ಕಾರಿಡಾರ್, ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಓಲೈಕೆ ಮತ್ತು ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣವು ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಈಗ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿದೆ' ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

'ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ದೇಶಗಳ ಒಳಗೆ ನುಸುಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಟಿಎಂಸಿ ಯೋಜನೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

'ಮೇ 6ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. 45 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಗಡಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲು ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಒಳನುಸುಳುಕೋರ ರನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ