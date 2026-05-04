Assam Result Highlights: 126 ಕ್ಷೇತ್ರ, ಈಶಾನ್ಯದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಯಾರ ಪಾಲು?

<p><strong>ಗುವಾಹಟಿ: </strong>ಈಶಾನ್ಯದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಸ್ಸಾಂನ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 126 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು<strong> </strong>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದರ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯವು ಇಂದು (ಮೇ 4) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.</p>.Assam Result: ಚಹಾ ತೋಟಗಳ ನಾಡಿನ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಯಾರಿಗೆ?.<p><strong>ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ</p></li><li><p>ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್</p></li><li><p>ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಿಸ್ವಜಿತ್ ಡೈಮರಿ</p></li><li><p>ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ದೇಬಬ್ರತ ಸೈಕಿಯಾ,</p></li><li><p>ಎಐಯುಡಿಎಫ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಜ್ಮಲ್</p></li><li><p>ರೈಜೋರ್ ದಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಅಖಿಲ್ ಗೊಗೊಯ್</p></li><li><p>ಅಸ್ಸಾಂ ಜತಿಯಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಎಜೆಪಿ) ಲುರಿಂಜ್ಯೋತಿ ಗೊಗೊಯ್</p></li></ul><p>722 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 99 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ 90 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಐಯುಡಿಎಫ್ 30 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಾದ ಎಜಿಪಿ 26 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬಿಪಿಎಫ್ 11 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ರೈಜೋರ್ ದಳ 13 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಜೆಪಿ 10 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಪಿಎಚ್ಎಲ್ಸಿ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಎಪಿ ಮತ್ತು ಯುಪಿಪಿಎಲ್ ತಲಾ 18 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಟಿಎಂಸಿ 22 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಜೆಎಂಎಂ 16 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 258 ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳ (ಸಿಎಪಿಎಫ್ಗಳು) 25 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>