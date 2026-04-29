Exit Poll 2026: ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ

ಗುವಾಹಟಿ: ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುವ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ.

ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 35 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ದು, 126 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟು 722 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ (ಶೇ 82.04ರಷ್ಟು) ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಫಲಿತಾಂಶವು ಮೇ 4ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.

ಯಾವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ?

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್+: 80–100
ಬಿಜೆಪಿ+: 20–36

ಪಿ– ಮಾರ್ಕ್
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್+: 30–40
ಬಿಜೆಪಿ+: 82–94

ಮ್ಯಾಟ್ರಿಜ್
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್+: 25–32
ಬಿಜೆಪಿ+: 85–95

ಜೆವಿಎಸ್
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್+: 23-33
ಬಿಜೆಪಿ+: 88-101

ವೋಟೆವಿಬ್
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್+:23-33
ಬಿಜೆಪಿ+: 90-100