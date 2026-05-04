Assam Result | ಚುನಾವಣಾ ಆಖಾಡದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು–ಸೋತವರು

ಗುವಾಹಟಿ: 126 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಡ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಸಚಿವರು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ– ಜಲುಕ್ಬರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ– ಬಿಜೆಪಿ ಹಿತೇಂದ್ರನಾಥ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ– ಜೋರ್ಹತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ – 23,182 ಮತಗಳ ಅಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ರನೋಜ್ ಪೆಗು– ಧೇಮಾಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ– 32,229 ಮತಗಳ ಅಂತರ– ಬಿಜೆಪಿ ಚರಣ್ ಬೊರೊ – ಮಜ್ಬತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ– 55,000 ಮತಗಳ ಅಂತರ– ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಬನ್ ಗೊಗೊಯ್– ಸಿಸ್ಸಿಬರ್ಗಾಂವ್ ಕ್ಷೇತ್ರ- 40,593– ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರದ್ಯುತ್ ಬೋರ್ಡೊಲೊಯ್- ದಿಸ್ಪುರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ–49,667– ಬಿಜೆಪಿ ಸೋತ ಪ್ರಮುಖರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಗೌರವ್ ಗೋಗಯ್– ಜೋರ್ಹತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ– 23,182 ಮತಗಳ ಅಂತರ– ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೈಲೆನ್ ಸೋನೊವಾಲ್– ಧೇಮಾಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ– 32,229 ಮತಗಳ ಅಂತರ– ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಿರಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ– ದಿಸ್ಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ– 49,667 ಮತಗಳ ಅಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್