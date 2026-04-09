‘ಯತ್ನಾಳ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅನುಕೂಲ’

ಅಥಣಿ: ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಹಿಂದೂ ಮತಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಯತ್ನಾಳ ಅವರು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಗೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಂತೆ ಅವರು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯತ್ನಾಳ ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆ ತರಲು ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬಂದರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸವದಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾರದೊ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಸಂಘಟನೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಥಣಿಗೆ ಬಂದ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಗೌತಮ ಪರಾಂಜಿಪೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ ಕುಮಠಳ್ಳಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರೀಶ ಬುಟಾಳಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ನಂದೇಶ್ವರ, ಮುಖಂಡರಾದ ನಾನಾಸಾಬ ಅವತಾಡೆ, ಧರೆಪ್ಪ ಠಕ್ಕಣ್ಣವರ, ಅಶೋಕ ಪರಾಂಜಿಪೆ, ಸತ್ಯಪ್ಪಾ ಬಾಗೆನ್ನವರ, ಡಾ.ರವಿ ಸಂಕ, ರವಿ ಪೂಜಾರಿ, ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ, ಗೌತಮ ಪರಾಂಜಿಪೆ, ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಿರೀಶ ಬಸರಗಿ, ಅಶೋಕ ಯಲ್ಲಡಗಿ,ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹಂಚಿನಾಳ, ಸಂತೋಷ ಕಕಮರಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂದಾನಿ, ಶಶಿಕಾಂತ ಬಾಡಗಿ, ಶಶಿ ಸಾಳ್ವೆ, ರಾಜು ಐಹೋಳೆ, ಗೊವಿಂದ ಗಾಡಿವಡ್ಡರ, ಶಿವಾನಂದ ಐಗಳಿ, ಸೌರಬ ಮಾಶ್ಯಾಳೆ, ಪ್ರಶಾಂತ ಚಂಡಕಿ ಇದ್ದರು .</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-21-1399628826</p>