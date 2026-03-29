ಐದು ದಿನ ಸಿಎಂ ಪ್ರಚಾರ ನಾಳೆಯಿಂದ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುವರು. ಮಾರ್ಚ್ 30 ಮತ್ತು 31ರಂದು ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರಂದು ಬರಲಿದ್ದು, ಅಂದು ಮೂರು ಕಡೆ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಸುವರು.</p>.<p>'ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ, ರೋಡ್ ಶೋ ಕೈಗೊಳ್ಳುವರು' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಜಿ. ನಂಜಯ್ಯನಮಠ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>