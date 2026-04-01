ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಡವರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ

<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ‘ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಜೊತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದೇವೆ. ನೀರಾವರಿ, ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವಾ? ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ₹52 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದುಳಿದವರ, ಬಡವರ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗಳೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಅವರ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಬಡವರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯುಕೆಪಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡದವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಬೇಡಿ. ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯವಿದೆ. ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಲ್ಲ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಮತ ಕೇಳುವ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮತ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಬೇಡಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡದವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ವೋಟ್ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಯಾರನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ವಾರಸುದಾರ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮೇಟಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೇಟಿ ಅವರು ಬಡವರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತರ ಪರ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ತಂದೆಯವರಂತೆ ನನಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರಿ’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮತ ನೀಡಬೇಕು. ಮೇಟಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮನೆ ನೋಡಿದದ್ದೀರಾ? ಮಾತಿನ ದಾಟಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಾಲರ್ ₹95ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾದಾಗ ಇವರ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಿಂದೂ, ಹಿಂದೂ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲವೇ? ಹಿಂದುಳಿದವರು ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲವಾ? ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮುಳುಗಡೆಯ ಒಂದು ಎಕರೆ ಗಾದಾರೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರಾ? ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ. ಮತ ಕೇಳಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಜೈರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ಎಂದು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಶೆ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಜೈರಾಮನೂ ನಮ್ಮನೇ, ಶ್ರೀರಾಮನೂ ನಮ್ಮವನೇ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರ ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಅವರು ನಯ, ವಿನಯ, ಸೌಜನ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸುನೀಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶಾಸಕ ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-19-666820563</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>