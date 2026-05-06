‘ಸ್ಥಿರ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜನಾದೇಶ’

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: 'ಸ್ಥಿರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಭರವಸೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಜನಾದೇಶ ದೊರೆತಿದೆ' ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡ ಪ್ರದೀಪ ವಾತಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಒಳಗೊಂಡು ಕೆಲವೆಡೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಜನತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜನಪರ ಆಡಳಿತ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರಣ ಜನತೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>