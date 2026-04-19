ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆ: ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ರಾಜೀವ್ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇತ್ರಿ ಅವರು ಈಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇಲ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಟಿಕೆಟ್ ಲಭಿಸಿದೆ .</p>.<p>ರಾಜೀವ್ ಮೇತ್ರಿ ಅವರು 2021ರ ಮೇ 10ರಂದು ಕೇವಲ 60 ಪೌಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಂಡನ್ನ ಹೆಥ್ರೋ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವರು. ಅವರ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಭರಮ ಮೇತ್ರಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ದ್ರೌಪದಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶುಶ್ರೂಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2019ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಬಿಶೈರ್ನ ಬೊಡೆಲ್ವಿದನ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೌಂಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕ್ಲುವಿಡ್ ನಾರ್ಥ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 2024ರಲ್ಲಿ ವೇಲ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-21-823572687</p>