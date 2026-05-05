‘ಬಂಗಾಳದ ಜನರಿಗೆ ನರಕಯಾತನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ’

<p>ಬೇಲೂರು: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಯಭೇರಿ ಭಾರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಕುಣಿದು, ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತದಾರರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ನನ್ನದು, ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಿದ್ದರೂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ದೀದಿ, ಈಗ ಸೋತು ಹೋಗಿ ದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲು ಹೋದ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇಡೀ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲವು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟು, ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿರುವರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೌರಿ ಸಂಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ 15 ವರ್ಷ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಜನ, ಸುನಾಮಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಹಾಗೂ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗಣನೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ್ರಾಜ್ ಅವರು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಎಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮತಗಳ್ಳರು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದು ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಜಿ.ಕೆ.ಕುಮಾರ್, ತೆಂಡೇಕೆರೆ ರಮೇಶ್, ಬಿ.ಕೆ.ಮೋಹನ್, ವಿನಯ್, ರಾಘು, ರಂಗ ನಾಥ್, ಬಿಳಗುಲಿ ದರ್ಶನ್, ಧನುಷ್, ರಾಜು ಕೆಳ್ಳಳ್ಳಿ, ಕೋಟೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-36-446252540</p>