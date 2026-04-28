ಬಿಜೆಪಿ ಗೂಂಡಾಗಳಿಂದ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಮಿತಾಲಿ ಬಾಗ್‌

<p>ಕೋಲ್ಕತ್ತ (ಪಿಟಿಐ): ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೂಂಡಾಗಳು ಹೂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಘಾಟ್ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ಆರಾಮ್ಬಾಗ್ನ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದೆ ಮಿತಾಲಿ ಬಾಗ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೋರಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾ ‘ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್’ ಮಾಡಿದ ಮಿತಾಲಿ ಅವರು, ‘ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರ ಚುನಾವಣಾ ಕಚೇರಿ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ವಾಹನವನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿದರು, ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದರು. ನಾನು ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ, ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿಂಭಾಗ ಕುಳಿತಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬಿಜೆಪಿಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಸದೆ, ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ರೀತಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಿತಾಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಟಿಎಂಸಿ, ‘ದಲಿತ ಸಂಸದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೂಂಡಾಗಳು ನಡೆಸಿರುವ ದಾಳಿಯು, ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಜವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ‘ಮಿತಾಲಿ ಬಾಗ್ ಅವರು ‘ನಾಟಕ’ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಟಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಬಿಜೆಪಿಗರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪಡೆಗಳು ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿವೆ’ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-51-1071964952</p>