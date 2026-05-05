ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದೀದಿಕೋಟೆ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸೇರಿ ಈ ಐವರು ನಾಯಕರ ಪಾತ್ರ

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: 50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯಂತಹ ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಮಮತಾ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಅನುವು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ತೀರ್ಪು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸೇರಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಐವರು ನಾಯಕರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಪಕ್ಷದ 'ಚಾಣಕ್ಯ', ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಚತುರ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚುನಾವಣಾ ವಿಜಯಗಳ ಶಿಲ್ಪಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಅವರು, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬಂಗಾಳದಾದ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ 50 ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಗೂಂಡಾಗಳು ಮತ್ತು ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಶಾ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಶಾ, ಇಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯು 110ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಈಗ ನಿಜವಾಗಿದೆ.

ಶಾ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಐವರು ನಾಯಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾತ್ರ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯವರೆಗೆ, ಅವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ತಂಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುತ್ತವೆ ವರದಿಗಳು.

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ತಂತ್ರಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು.

ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್

ಸಂಘಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾನೂನು ಜಟಿಲತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾ